Чічєріна поскаржилась, що "футболобандерівці" заборонили їй виступати на заходах ЧС

1501 перегляд
Четвер, 7 червня 2018, 06:34

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила російській співачці Юлії Чічєріній виступати на фестивалі уболівальників в Ростові-на-Дону в рамках ЧС-2018.

Про це в середу в своєму Facebook повідомила сама Чічєріна, пише DW.com.

"Як відомо рок - музика протесту, і мене офіційно заборонили - прийшов лист англійською мовою", - написала Чічєріна, назвавши ФІФА "футболобандерівцями".

У листі міжнародної федерації йдеться, що організація стурбована можливою негативною реакцією в ЗМІ і подальшими репутаційним ризиками для ФІФА через виступи Чічєріної на військові теми. Зокрема, в листі дано посилання на кліп пісні "На передовій", яку співачка присвятила бойовикам терористичних організацій і російським військовим, які орудують на Донбасі.

На заходах ФІФА військові, релігійні та політичні теми строго заборонені, нагадали в організації.

У співачки Чічєріної є кілька пропагандистських пісень про конфлікт на сході України, а також так званий паспорт так званої "ЛНР".

Теми: ФІФА Росія чемпіонат світу футбол пропаганда
powered by lun.ua
По темі
На ЧС-2018 в Росії вперше використають "відеопомічника арбітра" 17 березня 2018, 11:03
ФІФА оштрафувала українську федерацію через поведінку фанатів 8 листопада 2017, 01:05
ФФУ: Обрання Холодницького першим віце-президентом погоджено з УЄФА і ФІФА 18 червня 2017, 16:46
Усі новини
Головні новини
Радбез ООН прийняв заяву щодо ситуації на Донбасі
Прокуратура загубила російський слід у замаху на Осмаєва і Окуєву
Померла Кіра Муратова
У Києві вночі обмежать рух через демонтажні роботи біля Арки дружби народів
Усі новини
соціум

Чому у маленькому селі на Полтавщині зникли крадіжки

рейтинги

Фестиваль "Молодість" визначив найкращі фільми