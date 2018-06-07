Чічєріна поскаржилась, що "футболобандерівці" заборонили їй виступати на заходах ЧС

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила російській співачці Юлії Чічєріній виступати на фестивалі уболівальників в Ростові-на-Дону в рамках ЧС-2018.

Про це в середу в своєму Facebook повідомила сама Чічєріна, пише DW.com.

"Як відомо рок - музика протесту, і мене офіційно заборонили - прийшов лист англійською мовою", - написала Чічєріна, назвавши ФІФА "футболобандерівцями".

У листі міжнародної федерації йдеться, що організація стурбована можливою негативною реакцією в ЗМІ і подальшими репутаційним ризиками для ФІФА через виступи Чічєріної на військові теми. Зокрема, в листі дано посилання на кліп пісні "На передовій", яку співачка присвятила бойовикам терористичних організацій і російським військовим, які орудують на Донбасі.

На заходах ФІФА військові, релігійні та політичні теми строго заборонені, нагадали в організації.

У співачки Чічєріної є кілька пропагандистських пісень про конфлікт на сході України, а також так званий паспорт так званої "ЛНР".