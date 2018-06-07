У Києві поліція затримала двох "ворожок"

Правоохоронці затримали в столиці двох "ворожок", які ошукали чоловіка.

Про це інформує 7 червня відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Подільського управління поліції звернувся чоловік із повідомленням про те, що невідомі заволоділи його грішми.

Під час розмови зловмисниці нав’язали йому ворожіння та повідомили, що для цього потрібно гроші. Отримавши 650 гривень, спільниці втекли.

Потерпілий надав прикмети зловмисниць оперативникам, які розпочали їх пошуки. Неподалік від місця вчинення злочину вони помітили та зупинили двох жінок, схожих за описом.

Фігуранток затримали. Це - 21-річна та 31-річна жительки Київщини.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу.

Спільницям оголошено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.