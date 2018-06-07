У Києві демонтували тролей через Дніпро

Тролей біля Арки дружби народів у центрі столиці демонтували, бо оператори атракціону не дотримувалися правил безпеки, внаслідок чого з тролею впала людина.

Про це повідомив народний депутат, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець в Facebook.

"Сьогодні тролей біля Арки дружби народів був демонтований", - написав він.

Фото з facebook Дмитра Білоцерковця

За словами Білоцерковця, для проведення демонтажу було два основних аргументи.

Фото з facebook Дмитра Білоцерковця

"Перший – недотримання правил безпеки оператором, що призвело до падіння людини з тролею. Як виявилося, оператор "купив" чоловіка, що впав з тролею, – і той давав неправдиві свідчення, що, нібито, він впав з дерева", - написав нардеп.

"Але аудиторія FB надала фото, на якому чітко видно, як з чоловіка, що упав, відстібають обладнання. Це доводить халатне ставлення оператора до життів людей в гонитві за заробітком", - додав він.

Фото з facebook Дмитра Білоцерковця

За словами Білоцерковця, крім того, відповідні служби фіксували безліч скарг від клієнтів, які неодноразово зависали під час спуску.

Другим аргументом для демонтажу стала підготовка до будівництва канатної дороги.

"Місто знаходиться в активній фазі проектування, а значить, скоро почнуться різні підготовчі роботи (до будівництво канатної дороги – ред.). Нагадаю, що ця канатна дорога з'єднає Арку, Труханів острів і Поштову площу", - написав Білоцерковець.

Проект канатної дороги Фото КМДА

Він нагадав, що в 2017 році право на розміщення тролею було продане з біржових торгів на один сезон.

"Тоді переможець біржових торгів заплатив 250 тисяч гривень за сезон роботи, а одною з основних вимог для участі в торгах було дотримання всіх норм безпеки та отримання всіх необхідних узгоджень. На жаль, незважаючи на всі приписи, представники тролею продовжили незаконно його експлуатувати в цьому сезоні", - пояснив радник мера.

Як відомо, 4 березня 2017 року у Києві вже демонтували тролей через Дніпро, що з’єднував Арку дружби народів і Труханів острів, який працював з 2012 року.

Тоді голова Дніпровського району Петро Онофрійчук підтвердив, що тролей демонтували комунальники і запевнив, що власників конструкції попереджали неодноразово.

Згодом Київська адміністрація заявила, що має намір провести торги щодо облаштування тролею біля пішохідного мосту через річку Дніпро 30 червня.

З 15 серпня атракціон знову працював.

Раніше повідомлялося, що Київ планує перетворити Поштову площу на туристичний хаб і розвивати дніпровські острови.

У концепції йшлося про облаштування канатної дороги (від Арки Дружби народів до Труханового острова), станції канатної дороги на Поштовій Площі, екскурсійно-оглядової вежі, пішохідної зони на Контрактовій площі, а також облаштування належної кількості паркінгів та зон відпочинку.