Аваков пропонує тимчасово заборонити жителям Донбасу обирати президента

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує ввести тимчасовий мораторій на участь жителів Донбасу у виборах до Верховної Ради і президента після деокупації цих територій.

Про це йдеться в стратегії відновлення цілісності України і деокупації Донбасу, яку глава МВС оприлюднив 7 червня.

"Відновлюється участь громадян, які проживають на раніше окупованих територіях у виборах до центральних органів влади України, але не раніше, ніж через 3-5 років", – йдеться в одному з пунктів програми.

Аваков наголошує, що вибори можна проводити виключно на демілітаризованій території. Вони не можуть відбуватися за відсутності необхідного безпечного оточення і дієздатних інститутів.

Поспішне проведення виборів може сприяти посиленню і відновленню конфлікту з новою силою, підкреслює міністр.

"Найбільш адекватний часовий проміжок між припиненням вогню і проведенням виборів – 3 роки після припинення вогню. Якщо вибори проводяться раніше, ніж через 2 роки після припинення вогню у випадку молодих демократій, і менше, ніж через 1 рік – у випадку розвинених демократій, це призводить до відновлення збройного протистояння", – зазначає Аваков.

За його словами, цей час необхідний для забезпечення умови чесного і вільного волевиявлення і формування помірної місцевої сили, здатної створити противагу радикалам.

Крім того, потрібен час для повернення на раніше окуповані території біженців і вимушено переміщених осіб, оскільки не можна позбавляти їх права брати участь у виборах.

"Механізм малих кроків", який пропонує Аваков, також передбачає проведення місцевих виборів на звільнених територіях після деокупації та під наглядом миротворчої місії.

"Не важливо, хто переможе на цих виборах, принципово важливо, щоб процес йшов згідно з українським законодавством і з забезпеченням вільного волевиявлення. Навіть якщо виберуть кандидата з відверто проросійськими поглядами, в стратегічній перспективі по завершенню процесів врегулювання конфліктів це питання буде збалансоване в найближчі роки", – вважає Аваков.