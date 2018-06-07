Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков пропонує тимчасово заборонити жителям Донбасу обирати президента

Четвер, 7 червня 2018, 12:48
Аваков пропонує тимчасово заборонити жителям Донбасу обирати президента

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує ввести тимчасовий мораторій на участь жителів Донбасу у виборах до Верховної Ради і президента після деокупації цих територій.

Про це йдеться в стратегії відновлення цілісності України і деокупації Донбасу, яку глава МВС оприлюднив 7 червня.

"Відновлюється участь громадян, які проживають на раніше окупованих територіях у виборах до центральних органів влади України, але не раніше, ніж через 3-5 років", – йдеться в одному з пунктів програми.

Аваков наголошує, що вибори можна проводити виключно на демілітаризованій території. Вони не можуть відбуватися за відсутності необхідного безпечного оточення і дієздатних інститутів.

Поспішне проведення виборів може сприяти посиленню і відновленню конфлікту з новою силою, підкреслює міністр.

"Найбільш адекватний часовий проміжок між припиненням вогню і проведенням виборів – 3 роки після припинення вогню. Якщо вибори проводяться раніше, ніж через 2 роки після припинення вогню у випадку молодих демократій, і менше, ніж через 1 рік – у випадку розвинених демократій, це призводить до відновлення збройного протистояння", – зазначає Аваков.

За його словами, цей час необхідний для забезпечення умови чесного і вільного волевиявлення і формування помірної місцевої сили, здатної створити противагу радикалам.

Крім того, потрібен час для повернення на раніше окуповані території біженців і вимушено переміщених осіб, оскільки не можна позбавляти їх права брати участь у виборах.

"Механізм малих кроків", який пропонує Аваков, також передбачає проведення місцевих виборів на звільнених територіях після деокупації та під наглядом миротворчої місії.

"Не важливо, хто переможе на цих виборах, принципово важливо, щоб процес йшов згідно з українським законодавством і з забезпеченням вільного волевиявлення. Навіть якщо виберуть кандидата з відверто проросійськими поглядами, в стратегічній перспективі по завершенню процесів врегулювання конфліктів це питання буде збалансоване в найближчі роки", – вважає Аваков.

Валентина Романенко, УП
Теми: Донбасвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: