Київрада не змогла розірвати договір із забудовником Поштової площі

Київська міська рада не змогла припинити інвестиційний договір із забудовником торгово-розважального центру і музею на Поштовій площі в Києві.



За відповідне рішення проголосували лише 56 депутатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Зазначається, що проект рішення про припинення договору було ухвалено в першому читанні 19 квітня.

У другому читанні депутати розглядали правки автора проекту Сергія Гусовського ("Самопоміч") з урахуванням позиції Музею історії Києва, а також редагування депутата від "Солідарності" Вікторії Мухи. Однак жодна група правок не знайшла підтримки в Київраді.



Проект рішення по Поштовій площі передбачає передання земельної ділянки та недобудованого об'єкта "Музей історії Києва", проведення археологічних досліджень ДП "Центр археології Києва Інституту археології НАН України" і подальше створення музею за проектом, який здобуде перемогу на міжнародному конкурсі.

Як повідомлялося, у лютому 2015 року під час розкопок на Поштовій площі археологи на великій глибині знайшли частину вулиці середньовічного Києва.

Після цього міністр культури заявив, що забудовник з Поштової площі муситиме змінити проект.

12 березня 2015 року на розкопках стародавньої вулиці Київ стався обвал ґрунту, і археологи призупинили роботи.

У квітні 2015 року стародавню вулицю, знайдену на місці будівництва торгового центру на Поштовій площі, засипали землею. Таке рішення прийняла робоча група при Мінкульті, щоб зміцнити розкоп і захистити його від дощу і сонця.

Згодом мер Києва Віталій Кличко запевнив, що археологічна знахідка на Подолі буде збережена.

Але за цей час для збереження артефактів так нічого і не було зроблено.

Детальніше про розвиток подій на Поштовій читайте у статті "Чи вдасться створити музей на Поштовій замість торгового центру?"