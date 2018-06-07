Путін готовий давати громадянство людям "кровно пов'язаним з "русским миром""

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий надавати громадянство жителям інших країн, які "кровно пов'язані з "русским миром"", щоб поліпшити демографічну ситуацію в РФ.

Він про це він повідомив під час прямої лінії в четвер.

Перед цим до нього звернулися переселенці з Донбасу, які протягом чотирьох років проживають в Ростовській області.

Вони поскаржилися, що їм складно працевлаштуватися, зібрати необхідні довідки для міграційної служби і змушені час від часу повертатися в Україну. І попросили Путіна на законодавчому рівні спростити для них можливість отримання російського громадянства.

"Я завжди ставився до України як до братської країни і вважав українців і росіян практично одним народом. У нас спільне минуле і впевнений, що незважаючи ні на які трагедії, спільне майбутнє", - відповів президент РФ.

За його словами, він раніше давав вказівки керівництву міграційної служби, щоб спростити всі процедури і вважає, що в подальшому необхідно внести в закони, проекти яких є в Держдумі, механізм лібералізації всього, що стосується російського громадянства.

Головною причиною для цього він назвав складну демографічну ситуацію в Росії.

"У зв'язку зі складною демографічною ситуацією в Росії, ця проблема набуває яскраво виражений економічний характер", - сказав Путін.

Він заявив, що оскільки в 90-і роки було мало народжено дітей, в тому числі дівчаток, то зараз в Росії не вистачає жінок дітородного віку і вирішити цю проблему можна за рахунок залучення "співвітчизників до Росії".

"Перш за все мова йде про людей, мова не йде про національність та релігійну приналежність, але мова йде про людей, які вважають себе кровно пов'язаними з "русским миром", які володіють російською мовою, охочими працювати в нашій країні, які мають відповідні компетенції", - сказав Путін .

За його словами, саме для вирішення демографічної проблеми необхідно, вжити кардинальні заходи в питанні громадянства, працевлаштування та інших, але з урахуванням інтересів росіян, які проживають в інших регіонах.