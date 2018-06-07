У Києві створили інтерактивну мапу велоінфраструктури

У столиці презентували тестову версію мапи велосипедної інфраструктури міста.

Про це повідомляє Kyiv Smart City.

Веломапа – це спільний проект ініціативи Kyiv Smart City та громадської організації "Київ — Велосипедне місто", вона працює на базі інформаційно-аналітичної системи "Майно".

"Ми збиратимемо дані, щоб оцінити та надалі спрогнозувати розвиток велосипедної інфраструктури міста, передбачити планувальні рішення. Ресурс мапи можуть використовувати як містяни, так і міська влада", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що упродовж 2017 року команда дослідників займалася пошуком та класифікацією вже наявних міських об’єктів велоінфраструктури, щоб проінформувати киян про актуальний стан велосипедної ситуації у місті.

На мапі нанесені велодоріжки та велосмуги, рекреаційні маршрути з ґрунтовим покриттям дороги, а також смуги громадського транспорту, де дозволено рух велосипедом. Крім того, тут позначені будівлі з велосипедними парковками, кафе, ресторани, магазини, бізнес-центри, навчальні заклади, парки, сквери та житлові споруди.

"Завдяки дослідженню ми отримали якісні дані про стан велосипедної інфраструктури міста Києва. Сумарна довжина велосипедних доріжок і велосмуг у столиці становить 58 км. Загальна довжина смуг громадського транспорту, де з серпня 2017 року дозволено рух на велосипеді, – 12 км. Кількість місцевих локацій з облаштованими велосипедними парковками – 456", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2018 році розпочнеться нове дослідження зі збору даних, щоб отримати актуальну картину стану розвитку велосипедної інфраструктури та оновити дані.

"Зараз ми акцентуємо увагу на побудові нових велодоріжок та розширенні мережі веломаршрутів", - підсумували активісти.