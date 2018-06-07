Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада дозволила Авакову позичити півмільярда на французькі вертольоти

Четвер, 7 червня 2018, 18:29

Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Франції, яка дозволить закупити 55 гелікоптерів Airbus Helicopters.

За відповідний законопроект №0189 на вечірньому засіданні парламенту в четвер проголосували 228 народних депутатів.

За умовами контракту Україна отримає 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125.

МВС України повідомляє, що сума угоди між країнами складає 555 млн євро. Ці кошти Україна отримає через спеціальне запозичення під 4,25% річних від Державного казначейства Франції та консорціуму французьких банків.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше повідомляв, що французька сторона в два етапи поставить в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 гелікоптер – моделі Н225 – гвинтокрили, які мають вантажопідйомність більше 10 тон.

 

За його словами, в бюджеті МВС була закладена сума в один мільярд гривень на оновлення вертолітного парку, але французька сторона надала також вигідні фінансові умови, серед яких, кредит по міжурядовій угоді під 1% річних.

Вертольоти будуть виконувати завдання для Державної служби із надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: АваковФранціяВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: