Рада дозволила Авакову позичити півмільярда на французькі вертольоти

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Четвер, 7 червня 2018, 18:29

Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Франції, яка дозволить закупити 55 гелікоптерів Airbus Helicopters.

За відповідний законопроект №0189 на вечірньому засіданні парламенту в четвер проголосували 228 народних депутатів.

За умовами контракту Україна отримає 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125.

МВС України повідомляє, що сума угоди між країнами складає 555 млн євро. Ці кошти Україна отримає через спеціальне запозичення під 4,25% річних від Державного казначейства Франції та консорціуму французьких банків.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше повідомляв, що французька сторона в два етапи поставить в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 гелікоптер – моделі Н225 – гвинтокрили, які мають вантажопідйомність більше 10 тон.

 

За його словами, в бюджеті МВС була закладена сума в один мільярд гривень на оновлення вертолітного парку, але французька сторона надала також вигідні фінансові умови, серед яких, кредит по міжурядовій угоді під 1% річних.

Вертольоти будуть виконувати завдання для Державної служби із надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Українська правда
Теми: Аваков Франція Верховна Рада
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