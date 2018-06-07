Скандал з цигарками на кордоні: чоловіка екс-дипломатки амністували

Суд визнав Сергія Ліщишина винним у підробці документів та самовільному присвоєнні влади під час перевезення цигарок через кордон, але звільнив його від сплати штрафу.

Про це йдеться в рішенні Берегівського районного суду Закарпатської області від 30 травня.

Дружина Ліщишина, Оксана, на момент вчинення ним злочину, працювала першим секретарем посольства України в Словаччині.

У фабулі справи зазначено, що у 2016 році, коли Ліщишин перевозив через кордон цигарки, він надав працівникам митниці лист від українського посольства у Словаччині про перевезення дипломатичного вантажу.

Водночас, як встановив суд, таких доручень ані сам Сергій Ліщишин, ані його дружина не отримували.

"Жодних супроводжуючих документів… не готувалось, не реєструвалось та не видавалось", – йдеться в рішенні.

За це суд призначив чоловіку екс-чиновниці штраф у 1700 гривень.

Однак, посилаючись на закон "Про амністію у 2016 році", Ліщишина звільнили від покарання.

Згідно з рішенням, він має заплатити лише 880 гривень компенсації за експертизи.

Також у цій справі був накладений арешт на автомобіль, на якому Ліщишин перетинав кордон. Цей арешт суд скасував.

23 травня 2016 року громадянин України в автомобілі з дипломатичними номерами намагався вивезти з країни майже 60 тисяч пачок цигарок під виглядом дипломатичного вантажу.

Пізніше виявилось, що це був Сергій Ліщишин.

Суд засудив його за приховування від митного контролю та призначив штраф у 620 911 гривень – такою була загальна вартість перевезених ним цигарок. Також тоді був конфіскований мікроавтобус.

Однак пізніше Ліщишин успішно оскаржив вирок – йому пом'якшили статтю до порушення порядку проходження митного контролю, оштрафували лише на 1 700 гривень та повернули автівку.

У вересні 2016 року Оксану Ліщишин звільнили з дипслужби через "порушення присяги". Вона намагалась оскаржити звільнення через суд, але програла.

Детальніше про справу читайте в матеріалах ЄвроПравди: "Контрабанда в законі: як скандальний дипломат лишилася на дипслужбі"

"Пригоди "дипломатів-контрабандистів": як виправдати себе і відсудити 900 тисяч у держави"