Скандал з цигарками на кордоні: чоловіка екс-дипломатки амністували

962 перегляди
Четвер, 7 червня 2018, 19:39

Суд визнав Сергія Ліщишину винним у підробці документів та самовільному присвоєнні влади під час перевезення цигарок через кордон, але звільнив його від сплати штрафу.

Про це йдеться в рішенні Берегівського районного суду Закарпатської області від 6 червня.

Дружина Ліщишина, Оксана, на момент вчинення ним злочину, працювала першим секретарем посольства України в Словаччині.

У фабулі справи зазначено, що у 2016 році, коли Ліщишин перевозив через кордон цигарки, він надав працівникам митниці лист від українського посольства у Словаччині про перевезення дипломатичного вантажу.

Водночас, як встановив суд, таких доручень ані сам Сергій Ліщишин, ані його дружина не отримували.

"Жодних супроводжуючих документів… не готувалось, не реєструвалось та не видавалось", – йдеться в рішенні.

За це суд призначив чоловіку екс-чиновниці штраф у 1700 гривень.

Однак, посилаючись на закон "Про амністію у 2016 році", Ліщишина звільнили від покарання.

Згідно з рішенням, він має заплатити лише 880 гривень компенсації за експертизи.

Також у цій справі був накладений арешт на автомобіль, на якому Ліщишин перетинав кордон. Цей арешт суд скасував.

23 травня 2016 року громадянин України в автомобілі з дипломатичними номерами намагався вивезти з країни майже 60 тисяч пачок цигарок під виглядом дипломатичного вантажу.

Пізніше виявилось, що це був Сергій Ліщишин.

Суд засудив його за приховування від митного контролю цигарок та призначив штраф у 620 911 гривень.

Однак пізніше Ліщишин успішно оскаржив вирок – йому пом'якшили статтю до порушення порядку проходження митного контролю та оштрафували на 1 700 гривень.

У вересні 2016 року Оксану Ліщишин звільнили з дипслужби через "порушення присяги".

Детальніше про справу читайте в матеріалах ЄвроПравди: "Контрабанда в законі: як скандальний дипломат лишилася на дипслужбі"

"Пригоди "дипломатів-контрабандистів": як виправдати себе і відсудити 900 тисяч у держави"

Соня Лукашова, для УП
Теми: скандал
powered by lun.ua
По темі
Судові експерти проаналізують виступ Лінчевського у Рахунковій палаті 7 червня 2018, 14:44
Маніпуляція і брехня: Супрун прокоментувала засідання Рахункової палати 6 червня 2018, 18:37
Гройсман сказав, за яких умов може звільнити заступника Супрун 6 червня 2018, 11:54
Усі новини
Головні новини
Одна з найбільших угод в історії агробізнесу: Bayer завершила придбання Monsanto
Стало відомо, хто буде виконувати обов’язки Данилюка
Справу вбивства Бузини слухатимуть присяжні
Антикорупційний суд: У Венеціанській комісії "задоволені та щасливі"
Усі новини
Культура

Київський хіпі – про столичну комуну і тусовках 80-х

Музика

Альбоми, сингли та кліпи травня