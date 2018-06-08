ЗМІ: Путін висловив бажання зустрітися із Трампом в Австрії

Президент Росії Володимир Путін попросив канцлера Австрії Себастьяна Курца допомогти організувати влітку зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерело в ЄС.

"За словами самого Курца, запит про можливу зустріч Путін зробив під час офіційного візиту до австрійської столиці 5 червня.

Канцлер Австрії пообіцяв звернутися до президента США з ініціативою проведення зустрічі", - заявив співрозмовник видання.

Він зазначив, що у Білому домі вже вивчають цю пропозицію.

The Wall Street Journal пише, що Курц може обговорити це питання з послом США у Німеччині Річардом Гренеллом під час візиту до Берліна наступного тижня.

"Австрійці заявили про готовність провести на своїй території зустріч Путіна й Трампа. Мета переговорів - послабити напруження у відносинах Росії і Сполучених Штатів щодо Сирії, України та інших питань", - підкреслюють співрозмовники.

За інформацією газети, Путін сказав Курцу, що готовий зустрітися з Трампом у Відні під час запланованої на липень поїздки голови Білого дому в Європу на саміт НАТО.

"І Путін, і Трамп "прагнуть зустрічі", але не хочуть, щоб вона проходила в американській столиці і вважають за краще провести її в "нейтральному" місці", - заявило джерело.

Як повідомлялось, президент Росії Володимир Путін вважає американську сторону відповідальною за досі не проведену зустріч з американським президентом Дональдом Трампом.

The Wall Street Journal у п'ятницю з посиланням на джерела повідомив, що Білий дім перебуває на ранній стадії планування потенційного саміту між двома главами держав.

Кремль заявив, що не отримав жодного повідомлення з Вашингтона щодо організації саміту між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Владіміром Путіним після того, як два лідери говорили по телефону в березні.