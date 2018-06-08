Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США вимагають від Росії забрати геть свої війська з України

П'ятниця, 8 червня 2018, 08:10
США вимагають від Росії забрати геть свої війська з України

Державний департамент США вкотре закликав Росію вивести свої війська з Донбасу.

Про це написала у Twitter представник відомства Хізер Нойерт.

"Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - пише вона.

Нойерт також відзначила погіршення ситуації на сході України.

"Травень був найкривавішим місяцем цього року для українських солдатів, що захищають свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений", - обурюється вона.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАРосіяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: