США вимагають від Росії забрати геть свої війська з України

Державний департамент США вкотре закликав Росію вивести свої війська з Донбасу.

Про це написала у Twitter представник відомства Хізер Нойерт.

"Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - пише вона.

Нойерт також відзначила погіршення ситуації на сході України.

"Травень був найкривавішим місяцем цього року для українських солдатів, що захищають свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений", - обурюється вона.

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine