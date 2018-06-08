США вимагають від Росії забрати геть свої війська з України

Державний департамент США вкотре закликав Росію вивести свої війська з Донбасу.

Про це написала у Twitter представник відомства Хізер Нойерт.

"Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - пише вона.

Нойерт також відзначила погіршення ситуації на сході України.

"Травень був найкривавішим місяцем цього року для українських солдатів, що захищають свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений", - обурюється вона.