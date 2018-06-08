Третина українців вважає, що в країні немає свободи слова
34,6% українців вважають, що в Україні немає свободи слова, натомість 55% громадян переконані, що в нас свобода слова є.
Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології на замовлення Національної спілки журналістів України та ГО "Інформаційна безпека".
При цьому, у тому, що в Україні є повна свобода слова впевнені лише 13,7%, водночас стільки ж громадян (13,1%) переконані, що свободи слова у країні не існує зовсім.
41,3% опитаних кажуть, що свобода слова в Україні в основному є, 21,5% - що в основному немає.
10,4% не змогли відповісти.
Зазначається, що нинішній рівень свободи слова в Україні, на думку учасників опитування, майже відповідає рівню 2013 року.
"Фактично українці визнають, що ситуація зі свободою слова є тривожною. При тому, що в Україні працює багато ЗМІ, є ті, які системно критикують владу, але існування загроз свободі слова та порушення прав журналістів стримують оптимізм громадян", - пояснив голова НСЖУ Сергій Томіленко.
Відповіді на запитання: "Як ви вважаєте, чи існує свобода слова в Україні?"
|
2009
|
2013
|
2018
|
Так, повною мірою
|
13,6
|
10,2
|
13,7
|
В основному існує
|
53,8
|
45,9
|
41,3
|
В основному не існує
|
17,9
|
29,0
|
21,5
|
Зовсім не існує
|
4,5
|
7,3
|
13,1
|
ВАЖКО СКАЗАТИ
|
10,1
|
7,6
|
10,4
|
2009
|
2013
|
2018
|
Існує (повною мірою чи в основному)
|
67,4
|
56,1
|
55,0
|
Не існує (зовсім чи в основному)
|
22,4
|
36,3
|
34,6
|
ВАЖКО СКАЗАТИ
|
10,1
|
7,6
|
10,4
Опитування проходило з 10 травня по 6 червня 2018 року серед дорослих жителів України у віці за 18 років.
Загалом у рамках дослідження проведено 2025 інтерв’ю з жителями 110 населених пунктів України.