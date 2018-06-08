Третина українців вважає, що в країні немає свободи слова

34,6% українців вважають, що в Україні немає свободи слова, натомість 55% громадян переконані, що в нас свобода слова є.

Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології на замовлення Національної спілки журналістів України та ГО "Інформаційна безпека".

При цьому, у тому, що в Україні є повна свобода слова впевнені лише 13,7%, водночас стільки ж громадян (13,1%) переконані, що свободи слова у країні не існує зовсім.

41,3% опитаних кажуть, що свобода слова в Україні в основному є, 21,5% - що в основному немає.

10,4% не змогли відповісти.

Зазначається, що нинішній рівень свободи слова в Україні, на думку учасників опитування, майже відповідає рівню 2013 року.

"Фактично українці визнають, що ситуація зі свободою слова є тривожною. При тому, що в Україні працює багато ЗМІ, є ті, які системно критикують владу, але існування загроз свободі слова та порушення прав журналістів стримують оптимізм громадян", - пояснив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Відповіді на запитання: "Як ви вважаєте, чи існує свобода слова в Україні?"

2009 2013 2018 Так, повною мірою 13,6 10,2 13,7 В основному існує 53,8 45,9 41,3 В основному не існує 17,9 29,0 21,5 Зовсім не існує 4,5 7,3 13,1 ВАЖКО СКАЗАТИ 10,1 7,6 10,4 2009 2013 2018 Існує (повною мірою чи в основному) 67,4 56,1 55,0 Не існує (зовсім чи в основному) 22,4 36,3 34,6 ВАЖКО СКАЗАТИ 10,1 7,6 10,4

Опитування проходило з 10 травня по 6 червня 2018 року серед дорослих жителів України у віці за 18 років.

Загалом у рамках дослідження проведено 2025 інтерв’ю з жителями 110 населених пунктів України.