Третина українців вважає, що в країні немає свободи слова

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П'ятниця, 8 червня 2018, 11:34

34,6% українців вважають, що в Україні немає свободи слова, натомість 55% громадян переконані, що в нас свобода слова є.

Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології на замовлення Національної спілки журналістів України та ГО "Інформаційна безпека".

При цьому, у тому, що в Україні є повна свобода слова впевнені лише 13,7%, водночас стільки ж громадян (13,1%) переконані, що свободи слова у країні не існує зовсім.

41,3% опитаних кажуть, що свобода слова в Україні в основному є, 21,5% - що в основному немає.

10,4% не змогли відповісти.

Зазначається, що нинішній рівень свободи слова в Україні, на думку учасників опитування, майже відповідає рівню 2013 року.

"Фактично українці визнають, що ситуація зі свободою слова є тривожною. При тому, що в Україні працює багато ЗМІ, є ті, які системно критикують владу, але існування загроз свободі слова та порушення прав журналістів стримують оптимізм громадян", - пояснив голова НСЖУ Сергій Томіленко.  

Відповіді на запитання: "Як ви вважаєте, чи існує свобода слова в Україні?"

2009

2013

2018

Так, повною мірою

13,6

10,2

13,7

В основному існує

53,8

45,9

41,3

В основному не існує

17,9

29,0

21,5

Зовсім не існує

4,5

7,3

13,1

ВАЖКО СКАЗАТИ

10,1

7,6

10,4

2009

2013

2018

Існує (повною мірою чи в основному)

67,4

56,1

55,0

Не існує (зовсім чи в основному)

22,4

36,3

34,6

ВАЖКО СКАЗАТИ

10,1

7,6

10,4

Опитування проходило з 10 травня по 6 червня 2018 року серед дорослих жителів України у віці за 18 років.

Загалом у рамках дослідження проведено 2025 інтерв’ю з жителями 110 населених пунктів України.

Українська правда
Теми: свобода слова опитування
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