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ГПУ викрила розкрадання 12 мільйонів у поліції Київщини

П'ятниця, 8 червня 2018, 12:32

Генпрокуратура повідомила про підозру чотирьом співробітниками відділу фінансового забезпечення бухгалтерського обліку Головного управління Нацполіції у Київській області.

Про це інформує 8 червня прес-служба ГПУ.

В ході досудового розслідування слідчі встановили, що співробітниками відділу фінансового забезпечення бухгалтерського обліку ГУ НП в Київській області за підробленими документами відкрили на підставних осіб 23 карткові рахунки для виплати заробітної плати.

Щомісячно у період часу з 2007 по 2016 роки на ці картки перераховувались грошові кошти. У такий спосіб вказані особи заволоділи бюджетними коштами на загальну суму більше ніж 12 мільйонів гривень.

За результатами досудового розслідування чотирьом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні ними злочинів, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358,ч. 4 ст. 190 КК України.

На цей час вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів, а також встановлюється коло інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів.

Досудове розслідування триває.

***За вчинення вказаних злочинів Кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

У червні Генпрокуратура проводила обшуки за місцями роботи та проживання керівного складу Управління фінзабезпечення та бухобліку ГУ Нацполіції в Київській області.

Українська правда
Теми: поліціякорупціяГенпрокуратура
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