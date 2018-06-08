Сестра Сенцова направила листа генсеку Ради Європи

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П'ятниця, 8 червня 2018, 12:57

Двоюрідна сестра українського політв’язня Олега Сенцова написала листа до Комітету міністрів, генерального секретаря та комісара з прав людини Ради Європи.

Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook

"Я передав його адресатам. Я не знаю, чи наважиться РЄ хоч щось зробити. Сподіваюся, що наважиться. Я буду безмежно вдячний. І не лише я", - написав Кулеба.

Він нагадав, що в Раді Європи наразі декому все складніше стає навіть вимовляти слово "Росія" у критичному контексті, тому що дуже хочеться, щоб РФ таки заплатила борг за членство в організації.

"А дехто аж до осені не може знайти 30 хвилин у своєму графіку, щоб зустрітися з українським посадовцем і обговорити взаємодію щодо прав людини в окупованому Криму. Дуже зайняті люди. Є у них справи і важливіші", - написав Кулеба.

Як відомо, влітку РФ припинила платежі в бюджет РЄ, чим поставила під загрозу роботу Ради Європи. У Росії відповіли, що нове рішення щодо внеску РФ у бюджет Ради Європи на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

Нагадаємо, Європарламент 14 червня, у день старту ЧС-2018 у Росії, проведе дебати і голосування щодо резолюції про права людини в РФ та зокрема про ув’язнення українського режисера Олега Сенцова.

Європейська правда

Теми: Сенцов ЄС
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