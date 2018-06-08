У Путіна випустили морозиво "Вибір Кремля"

Управління справами президента РФ випустило морозиво "Вибір Кремля", його вже можна й купити.

Про це повідомляють "РИА Новости".

За словами прес-секретаря управління справами Олени Крилової, морозиво "Вибір Кремля" можна придбати в Держдумі, Раді Федерації та на Червоній площі, а також у регіонах.

"Морозиво можна придбати в російських регіонах, комбінаті харчування "Кремлівський", у точках продажів в Раді Федерації, Державній думі", - сказала Крилова.

Вона зазначила, що існує кілька видів морозива – пломбір з вишневим варенням, крем-брюле, класичний пломбір, шоколадний пломбір, ескімо.