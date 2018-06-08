У Путіна випустили морозиво "Вибір Кремля"

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П'ятниця, 8 червня 2018, 14:06

Управління справами президента РФ випустило морозиво "Вибір Кремля", його вже можна й купити.

Про це повідомляють "РИА Новости".

За словами прес-секретаря управління справами Олени Крилової, морозиво "Вибір Кремля" можна придбати в Держдумі, Раді Федерації та на Червоній площі, а також у регіонах.

"Морозиво можна придбати в російських регіонах, комбінаті харчування "Кремлівський", у точках продажів в Раді Федерації, Державній думі", - сказала Крилова. 

 

Вона зазначила, що існує кілька видів морозива – пломбір з вишневим варенням, крем-брюле, класичний пломбір, шоколадний пломбір, ескімо.

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