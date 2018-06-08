Європарламент 13 червня розгляне надання 1 млрд євро фіндопомоги Україні

Європейський парламент на засіданнях 12 та 13 червня розгляне надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це йдеться в порядку денному пленарних засідань Європарламенту.

12 червня Європарламент проведе дебати з цього питання. 13 червня відбудеться безпосереднє голосування.

Доповідачем з питання надання макрофіну Україні буде депутат Ярослав Валенса.

Наприкінці травня Рада Євросоюзу підтримала угоду з Європейським парламентом щодо четвертого пакету макрофінансової допомоги для України у розмірі мільярда євро.

ЄС виділив 1,6 млрд євро макрофінансової допомоги Києву в 2014 році і 1,8 млрд євро в 2015 році, з яких Україна отримала 2,81 млрд євро. Внесок у понад 600 млн євро був скасований у січні 2018 року через неповне дотримання встановлених умов.

Детальніше про умови, за яких будуть виділені кошти, читайте в статті "Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні".

Європейська правда