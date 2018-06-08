Європарламент 13 червня розгляне надання 1 млрд євро фіндопомоги Україні

248 переглядів
П'ятниця, 8 червня 2018, 15:37

Європейський парламент на засіданнях 12 та 13 червня розгляне надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це йдеться в порядку денному пленарних засідань Європарламенту.

12 червня Європарламент проведе дебати з цього питання. 13 червня відбудеться безпосереднє голосування.

Доповідачем з питання надання макрофіну Україні буде депутат Ярослав Валенса.

Наприкінці травня Рада Євросоюзу підтримала угоду з Європейським парламентом щодо четвертого пакету макрофінансової допомоги для України у розмірі мільярда євро.

ЄС виділив 1,6 млрд євро макрофінансової допомоги Києву в 2014 році і 1,8 млрд євро в 2015 році, з яких Україна отримала 2,81 млрд євро. Внесок у понад 600 млн євро був скасований у січні 2018 року через неповне дотримання встановлених умов.

Детальніше про умови, за яких будуть виділені кошти, читайте в статті "Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні".

Європейська правда

Теми: ЄС Україна кредит
powered by lun.ua
По темі
Сестра Сенцова направила листа генсеку Ради Європи 8 червня 2018, 12:57
Антикорупційний суд: У Венеціанській комісії "задоволені та щасливі" 7 червня 2018, 17:41
У Раді Європи помітили, як речник Луценка погрожувала журналістам 7 червня 2018, 12:21
Усі новини
Головні новини
МЗС перевіряє інформацію про загибель чотирьох українців у Грузії
Трамп хоче повернення Росії до G7
Мураєв: У моєму коментарі не було особистого ставлення до Сенцова
ГПУ відкрила провадження про держзраду щодо Мураєва
Усі новини
київ

7 вуличних кінотеатрів Києва

соціум

Чому у маленькому селі на Полтавщині зникли крадіжки