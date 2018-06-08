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Трамп хоче повернення Росії до G7

П'ятниця, 8 червня 2018, 15:54
Трамп хоче повернення Росії до G7

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія теж повинна брати участь у зустрічах держав "Великої сімки".

Про це американський президент оголосив, готуючись до вильоту на саміт G7, який 8 і 9 червня відбудеться в Канаді, повідомляє Reuters.

"Вони викинули Росію. Вони повинні дозволити Росії повернутись. Нам потрібна Росія за переговорним столом", - цитує CNBC американського президента.

"Я люблю нашу країну. Я був найгіршим жахіттям Росії… Але, з урахуванням сказаного, Росія повинна бути на цій зустрічі… Це може не бути політично правильно, але у нас є світ, щоб ним управляти… Вони повинні дозволити Росії повернутись", - наводить іншу цитату Трампа Washington Post.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році.

Трамп прагнув поліпшити відносини між Сполученими Штатами і Росією після вступу на посаду. Уряд США і інші країни ввели жорсткі санкції щодо Росії, пов'язані з анексією в Криму, і ці санкції залишаються в силі.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не бачить можливості для повернення Росії у клуб найвпливовіших держав.

Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяТрампПутін
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