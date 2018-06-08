МЗС перевіряє інформацію про загибель чотирьох українців у Грузії

Чотири туристи загинули при сплаві човном гірською річкою Аджарісцкалі в Хелвачаурському районі Аджарії.



Про це, посилаючись на МВС Грузії, повідомляє видання "Інтерфакс.Туризм".



За фактом загибелі туристів порушено кримінальну справу.



Як повідомляють грузинські ЗМІ, за попередніми даними, загиблі туристи були з України.



МЗС України в свою чергу заявило, що оперативно перевіряє інформацію про можливу загибель українських туристів в горах Грузії.

МЗС України оперативно перевіряє інформацію щодо ймовірної загибелі українських туристів в горах Грузії. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2018