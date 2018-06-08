МЗС перевіряє інформацію про загибель чотирьох українців у Грузії
Чотири туристи загинули при сплаві човном гірською річкою Аджарісцкалі в Хелвачаурському районі Аджарії.
Про це, посилаючись на МВС Грузії, повідомляє видання "Інтерфакс.Туризм".
За фактом загибелі туристів порушено кримінальну справу.
Як повідомляють грузинські ЗМІ, за попередніми даними, загиблі туристи були з України.
МЗС України в свою чергу заявило, що оперативно перевіряє інформацію про можливу загибель українських туристів в горах Грузії.
МЗС України оперативно перевіряє інформацію щодо ймовірної загибелі українських туристів в горах Грузії.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2018