МЗС перевіряє інформацію про загибель чотирьох українців у Грузії

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П'ятниця, 8 червня 2018, 16:09

Чотири туристи загинули при сплаві човном гірською річкою Аджарісцкалі в Хелвачаурському районі Аджарії.

Про це, посилаючись на МВС Грузії, повідомляє видання "Інтерфакс.Туризм".

За фактом загибелі туристів порушено кримінальну справу.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, за попередніми даними, загиблі туристи були з України.

МЗС України в свою чергу заявило, що оперативно перевіряє інформацію про можливу загибель українських туристів в горах Грузії.

Теми: МЗС Грузія
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