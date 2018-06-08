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Прем’єр Італії погодився, що Росію треба повернути в G8

П'ятниця, 8 червня 2018, 16:36

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з американським президентом Дональдом Трампом, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.

Таку думку він висловив у своєму Twitter.

"Я погоджуюсь з президентом Дональдом Трампом. Росія повинна повернутися у "вісімку". Це в інтересах кожного", - написав глава італійського уряду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

Як відомо, прем’єр Італії також виступає за перегляд санкцій проти Росії.

Європейська правда

Теми: ІталіяРосія
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