Прем’єр Італії погодився, що Росію треба повернути в G8

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з американським президентом Дональдом Трампом, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.

Таку думку він висловив у своєму Twitter.

"Я погоджуюсь з президентом Дональдом Трампом. Росія повинна повернутися у "вісімку". Це в інтересах кожного", - написав глава італійського уряду.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) June 8, 2018

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

Як відомо, прем’єр Італії також виступає за перегляд санкцій проти Росії.

Європейська правда