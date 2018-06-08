На Буковині будуть розслідувати побиття неповнолітнього поліцейськими

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П'ятниця, 8 червня 2018, 17:33

Правоохоронці будуть розслідувати побиття неповнолітнього на Буковині працівниками поліції в Чернівецькій області.

Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.

Батько неповнолітнього звернувся до прокуратури області і заявив про побиття його сина працівниками поліції, що  стало підставою для реєстрації кримінального провадження.

"Прокуратура внесла відомості до ЄРДР  за ч. 2 ст. 365 КК (перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу) відносно службовців Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області", - написав Лисенко.

Повідомляється, що подія сталася після того, як хлопець знайшов невідому коробку на вулиці. Коробка вибухнула, в результаті чого він одержав тілесні ушкодження.

Також заяву батька потерпілого направили у відповідні органи для проведення службових перевірок, результати яких будуть долучені до матеріалів провадження.

Українська правда
Теми: поліція Чернівецька область
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