ЗМІ показали, як всередині облаштовують Будинок профспілок

Бетонний каркас постраждалого від пожежі Будинку профспілок посилили за допомогою сталевих конструкцій. Фасад будівлі відремонтували і утеплили, він повністю засклений з третього по дев'ятий поверх.

Про це повідомляє ABCnews.

"Справжній виклик - відновити будівлю, побудовану за радянськими нормами в 1970-і роки, відповідно до актуальних вимог інженерії та безпеки. Але в результаті спільної роботи великої кількості людей - проектувальників, будівельників, служби замовника та інших фахівців - нам це вдалося" , - розповів головний інженер проекту Будинку профспілок, керівник Інженерного центру Українського центру Сталевого Будівництва, Артем Білик.

За його словами, велику увагу приділили функціональному наповненню Будинку профспілок.

"Тут замінили систему опалення, з'явилися системи вентиляції, кондиціонування, димовидалення, протипожежна сигналізація та інші. Також в будівлі оптимізували шляхи евакуації: з'явилися пожежні ліфти вантажопідйомністю 1000 кг з тамбурами, встановлені протипожежні двері, які розділяють будівлю на відсіки", - пише видання.

Крім того, Будинок профспілок обладнали спеціальними санвузлами, ліфтами, підйомниками і пандусами для мало мобільних груп населення.

Наразі у будівлі проводяться внутрішні роботи з третього по дев'ятий поверх.

"Було вирішено проводити внутрішні роботи, починаючи з верхніх поверхів. Це зручніше з точки зору логістики, перший поверх зараз частково виконує функцію складу будматеріалів", - пояснив Білик.

Як зазначає видання, практично готові кабінети і місця загального користування з дев'ятого по п'ятий поверхи. На четвертому - покладена плитка на підлогу в коридорах і ламінат в кабінетах, зроблені стіни, завершується монтаж стельових систем.

Приміщення на перших двох поверхах будуть віддані під громадську та, можливо, комерційну функції.

Зокрема, в двох залах на першому і другому поверхах розміститься Кімната пам'яті подій Революції Гідності, з окремим входом і ліфтом.

Відремонтований фасад Будинку профспілок, що постраждав від пожежі під час Революції Гідності раніше планували відкрити до 1 березня, однак потім перенесли відкриття.

Будинок профспілок згорів у ніч на 19 лютого 2014 року під час масових акцій протесту в Києві.

Будівлю, яку активісти використовували як штаб Національного опору, під час штурму Майдану підпалили силовики.

11 березня 2015 року ескіз реконструкції Будинку профспілок здійняв хвилю обурення в соцмережі. Юзери висміяли його у фотожабах та порівняли з Хонкою Януковича, МАФим, танком і навіть жіночими статевими органами.

Однак, представник організації, що намалювала ескіз пояснила, що робота, яка наробила галасу в інтернеті, - це не проект, а лише художнє бачення архітектора.

Директор Благодійного фонду "Відродження Будинку профспілок" Василь Андреєв запевнив, що Будинок профспілок після реконструкції буде таким, як до пожежі.

***Засновником "ІТТ-Нерухомість" є кіпрська компанія "Амервіно інвестментс ЛТД". До 2014 року співвласницею компанії була Ганна Маркарова, сестра заступника міністра фінансів Оксани Маркарової. "ІТТ-Інвест", яка також входить до групи "ІТТ" і є її провідною компанією, на третину належить Данилу Волинцю – чоловікові заступника міністра фінансів Оксани Маркарової. Сама Макарова, за її словами, очолювала "ІТТ-Інвест" 12 років – з 2003 по 2014 рр.