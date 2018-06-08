Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Країни G7 одностайно виступили проти заклику Трампа повернути РФ в G8

П'ятниця, 8 червня 2018, 23:14
Країни G7 одностайно виступили проти заклику Трампа повернути РФ в G8

Країни-учасниці G7 одноголосно виступили проти заклику президента США Дональда Трампа відновити Росію у цій структурі.

Про це повідомила канцелярія президента Франції Емманюель Макрона, передає "Інтерфакс-Україна".

"Європейці висловлюють спільну позицію проти повернення Росії", - повідомив журналістам в п'ятницю високопоставлений помічник Макрона, відзначивши, що лідери залишають відкритою "можливість для встановлення діалогу" з Москвою.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, глава уряду Великої Британії Тереза ​​Мей і новий прем'єр Італії Джузеппе Конте узгодили відповідну спільну позицію щодо Росії на полях саміту G7 в Канаді.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

З ним також погодився прем’єр Італії Джузеппе Конте.

Канада не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

Теми: ЄССШАРосіяТрампФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЄС
Україна вписує нову сторінку в історію Європи – голова Єврокомісії
Україна просить ЄС субсидувати перевезення агропродукції у далекі європейські порти
ЄС ухвалив новий режим санкцій проти Ірану, що вдарить по виробництву безпілотників
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: