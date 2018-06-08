Країни G7 одностайно виступили проти заклику Трампа повернути РФ в G8

Країни-учасниці G7 одноголосно виступили проти заклику президента США Дональда Трампа відновити Росію у цій структурі.

Про це повідомила канцелярія президента Франції Емманюель Макрона, передає "Інтерфакс-Україна".

"Європейці висловлюють спільну позицію проти повернення Росії", - повідомив журналістам в п'ятницю високопоставлений помічник Макрона, відзначивши, що лідери залишають відкритою "можливість для встановлення діалогу" з Москвою.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, глава уряду Великої Британії Тереза ​​Мей і новий прем'єр Італії Джузеппе Конте узгодили відповідну спільну позицію щодо Росії на полях саміту G7 в Канаді.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

З ним також погодився прем’єр Італії Джузеппе Конте.

Канада не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.