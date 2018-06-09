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Власників "Гаврилівських курчат" заарештовано на 60 діб з правом застави

Субота, 9 червня 2018, 02:09
Власників Гаврилівських курчат заарештовано на 60 діб з правом застави

Затриманих за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині власників підприємства з виробництва курятини "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата") заарештовано на 60 діб із правом застави.

Таке рішення прийняв Печерський суд, повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

Так, за її повідомленням, Печерський суд обрав власнику агрохолдингу  екс-нардепу Партії регіонів Євгену Сігалу  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн.

Співвласниця холдингу "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата") Марина Сігал заарештована на 60 діб із можливістю  внесення застави у розмірі 90 млн грн.

Ще одну особу, керівника структурного підрозділу підприємства, заарештовано на 2 місяці із правом звільнення під заставу у 84 млн грн.

Як повідомлялось,  власників відомої птахофабрики "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата") правоохоронці затримали за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині.

У ГПУ розповідають, що викрили "численні факти порушення" правил екологічної безпеки та санітарних норм аграрним холдингом, який задля заощадження коштів, замість переробки та утилізації, організував утилізацію відходів шляхом їх захоронення на земельних ділянках та створення сміттєзвалищ-могильників.

Крім того, зазначається в повідомленні, підприємство викидає в повітря надмірний об'єм забруднюючих речовин.

За даними ГПУ, внаслідок цих порушень довкіллю завдано збитків на понад 200 мільйонів гривень.

Теми: Київська областьвиробництвосудГенпрокуратураПартія регіонів
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