В Конгрес США внесли резолюцію про визнання Голодомору геноцидом

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Субота, 9 червня 2018, 04:13

У Палаті представників Конгресу США представлено резолюцію в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

Про це повідомляє посольство України в США.

Група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій на чолі зі співголовами групи дружби з Україною у Палаті представників Конгресу США Сандером Левіним, Марсі Каптур, Браяном Фітцпатриком та Енді Гаррісом представили проект резолюції, приуроченої до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

Документ є дзеркальною версією резолюції, внесеної на розгляд Сенату у березні цього року. В документі зазначається, що події 1932-1933 рр. в Україні були спланованою акцією сталінського тоталітарного режиму, котра була спрямована проти українського народу і була геноцидом.

Так, зокрема, до постановляючої частини документа включено визнання висновків Урядової Комісії США щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, що "Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 рр. геноцид проти українців".

Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу. Висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.

За даними посольства, станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом у 11 американських штатах.

Теми: голодомор геноцид США
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