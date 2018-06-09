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Країни G7 планують спільно протистояти зовнішнім втручанням у вибори

Субота, 9 червня 2018, 07:23

Керівники "Великої сімки" планують обмінюватися інформацією між собою і працювати з постачальниками інтернет-послуг і соціальними мережами, щоб запобігти іноземним втручанням у вибори в їхніх країнах.

Такий проект документа має бути прийнятий на саміті G7, пише Reuters.

У проекті також говориться, що G7 - США, Канада, Японія, Великобританія, Італія, Німеччина і Франція - погодилися забезпечити високу прозорість фінансування політичних партій і всієї політичної реклами, особливо під час виборчих кампаній.

Цей проект, очевидно, пов'язаний з твердженнями Сполучених Штатів і урядів деяких країн Європейського союзу про те, що Росія втручалася в їхні вибори.

"Іноземні суб'єкти прагнуть підірвати наші демократичні суспільства і інститути, наші виборчі процеси, наш суверенітет і нашу безпеку", - йдеться в проекті лідерів "Великої сімки".

Як повідомлялося, 27 квітня комітет з розвідки палати представників Конгресу США опублікував доповідь про втручання Росії в американські вибори 2016 року. Згідно з нею, у 2015 році Росія почала організовувати кампанію з таємного впливу, спрямовану на президентські вибори у США, зазначають в комітеті. Втручання російської сторони на виборах в США в 2016 році мало місце у вигляді кібератак і використання соцмереж.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄССШАвиборихакерисоцмережі
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