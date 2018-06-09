До Львова прилетіли п'ять американських військових літаків

До Львова для участі у міжнародних військових навчаннях прибули 5 літаків Повітряних сил США – авіаційних заправників KC-135 Stratotanker.

Про це повідомляє сайт Повітряних сил США у Європі та Африці.

Зазначається, що літаки з кількох авіабаз у США та Великобританії прибули 1-2, а також 7 червня.

Також до України прилетіли близько 150 осіб, які їх обслуговують.

"Розгортання KC-135 в Україні є частиною американської стратегії захисту європейських союзників, підвищення безпеки в Східній Європі та підвищення рівня військової взаємодії між країнами-членами НАТО та партнерами", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі підтвердили дану інформацію, але зазначили, що самі навчання проходять на території і в повітряному просторі Польщі, і що Україна в них участі не бере.

"Дійсно, на території міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького з 1 по 17 червня тимчасово базується 5 літаків-паливозаправників Повітряних сил ЗС США, які здійснюватимуть заправку у повітрі літаків країн-учасниць навчання "Saber Strike-2018", що проходить на території та в повітряному просторі Республіки Польща", - сказав начальник управління зі зв'язків із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

Він зазначив, що ці літаки "безпосередньо участі у навчаннях не беруть, але є невід’ємною частиною для належного логістичного забезпечення ходу даних навчань".

"Ці навчання проводять з 2010 року. У 2018 році у навчаннях беруть участь більше, ніж 18 тисяч військовослужбовців з 19 країн-членів альянсу та союзників. Україна жодної участі у них не бере. Ми лише приймаємо літаки, які також не беруть участі у навчаннях. Вони є частиною логістичного забезпечення", - пояснив Сеник.