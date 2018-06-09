Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Львова прилетіли п'ять американських військових літаків

Субота, 9 червня 2018, 13:07
До Львова прилетіли п'ять американських військових літаків

До Львова для участі у міжнародних військових навчаннях прибули 5 літаків Повітряних сил США – авіаційних заправників KC-135 Stratotanker.

Про це повідомляє сайт Повітряних сил США у Європі та Африці.

Зазначається, що літаки з кількох авіабаз у США та Великобританії прибули 1-2, а також 7 червня.

Також до України прилетіли близько 150 осіб, які їх обслуговують.

"Розгортання KC-135 в Україні є частиною американської стратегії захисту європейських союзників, підвищення безпеки в Східній Європі та підвищення рівня військової взаємодії між країнами-членами НАТО та партнерами", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі підтвердили дану інформацію, але зазначили, що самі навчання проходять на території і в повітряному просторі Польщі, і що Україна в них участі не бере.

"Дійсно, на території міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького з 1 по 17 червня тимчасово базується 5 літаків-паливозаправників Повітряних сил ЗС США, які здійснюватимуть заправку у повітрі літаків країн-учасниць навчання "Saber Strike-2018", що проходить на території та в повітряному просторі Республіки Польща", - сказав начальник управління зі зв'язків із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

Він зазначив, що ці літаки "безпосередньо участі у навчаннях не беруть, але є невід’ємною частиною для належного логістичного забезпечення ходу даних навчань".

"Ці навчання проводять з 2010 року. У 2018 році у навчаннях беруть участь більше, ніж 18 тисяч військовослужбовців з 19 країн-членів альянсу та союзників. Україна жодної участі у них не бере. Ми лише приймаємо літаки, які також не беруть участі у навчаннях. Вони є частиною логістичного забезпечення", - пояснив Сеник.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАарміяЛьвівПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
Індія обжене економіки Японії, ФРН та США найближчі півстоліття - Goldman
США погодилися на формулу, яку пропонують для рішення НАТО щодо України
Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським у Вільнюсі
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: