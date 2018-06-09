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В Україну повертається спека

Субота, 9 червня 2018, 14:37

10 червня погоду в Україні буде визначати сухе повітря, спекотне – на півдні і заході країни, прохолодніше – на північному сході і сході.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Опадів не очікується, лише вночі в східних областях, в другій половині дня на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17 °, вдень 21-26 °, в південних і західних областях 27-32 °. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях прохолодніше: вночі 6-11 °, вдень 17-20 °.

У Києві – без опадів, температура вночі 13-15 °, вдень 24-26 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 10 червня найвища температура вдень була +32,2 у 2009 році, найнижча вночі +4,9 в 1899 році.

11 червня в західній частині країни прогнозують короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14 °, на півдні та заході 12-17 °, на узбережжі морів до 20 °; вдень 23-28 °, в східних, Чернігівській та Сумській областях вночі 6-11 °, вдень 19-24 °.

У Києві – без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14 °, вдень 26-28 °.

Теми: погода
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