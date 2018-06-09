Путін чекає, що Трамп виконає свою передвиборчу обіцянку щодо Росії
Президент РФ Володимир Путін розраховує на те, що американський президент Дональд Трамп виконає свою передвиборчу обіцянку щодо поліпшення російсько-американських відносин.
Про це Путін сказав в ефірі програми "Вести в суботу" з Сергієм Брільовим, яка транслювалася на Далекому Сході, повідомляє "Интерфакс".
"Одна з (передвиборних) обіцянок – поліпшити російсько-американські відносини. Сподіваюся, що і це теж відбудеться. У всякому разі, ми до цього готові. М'яч, я вважаю, на американській стороні, на американському майданчику", - сказав Путін.
"Ми готові до розвитку та поглиблення, нормалізації відносин зі США. Інструменти можуть бути різними, в тому числі, особисті зустрічі", - підкреслив Путін.
Путін вважає можливу зустріч з Трампом доцільною і корисною, але, за його словами, необхідно, щоб внутрішньополітична ситуація в США це дозволила.
"Ви знаєте, це обговорювалося з самого початку, після обрання президента Сполучених Штатів пана Трампа. І ми з самого початку відповідали на це, що ми вважаємо, що такі особисті зустрічі доцільні, а не тільки можливі", - заявив він.
Раніше в суботу прес-секретар глави Росії Дмитро Пєсков заявив, що президенти РФ і США в ході останньої телефонної розмови обговорювали, що Відень може стати одним з міст їх двосторонньої зустрічі. Водночас конкретних домовленостей щодо цього питання немає.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на саміт G7 у п'ятницю підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.
Європейські члени "Великої сімки" переконані, що це неможливо, доки не буде вирішене українське питання, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.