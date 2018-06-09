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Путін чекає, що Трамп виконає свою передвиборчу обіцянку щодо Росії

Субота, 9 червня 2018, 14:53

Президент РФ Володимир Путін розраховує на те, що американський президент Дональд Трамп виконає свою передвиборчу обіцянку щодо поліпшення російсько-американських відносин.

Про це Путін сказав в ефірі програми "Вести в суботу" з Сергієм Брільовим, яка транслювалася на Далекому Сході, повідомляє "Интерфакс".

"Одна з (передвиборних) обіцянок – поліпшити російсько-американські відносини. Сподіваюся, що і це теж відбудеться. У всякому разі, ми до цього готові. М'яч, я вважаю, на американській стороні, на американському майданчику", - сказав Путін.

"Ми готові до розвитку та поглиблення, нормалізації відносин зі США. Інструменти можуть бути різними, в тому числі, особисті зустрічі", - підкреслив Путін.

Путін вважає можливу зустріч з Трампом доцільною і корисною, але, за його словами, необхідно, щоб внутрішньополітична ситуація в США це дозволила.

"Ви знаєте, це обговорювалося з самого початку, після обрання президента Сполучених Штатів пана Трампа. І ми з самого початку відповідали на це, що ми вважаємо, що такі особисті зустрічі доцільні, а не тільки можливі", - заявив він.

Раніше в суботу прес-секретар глави Росії Дмитро Пєсков заявив, що президенти РФ і США в ході останньої телефонної розмови обговорювали, що Відень може стати одним з міст їх двосторонньої зустрічі. Водночас конкретних домовленостей щодо цього питання немає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на саміт G7 у п'ятницю підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу. 

Європейські члени "Великої сімки" переконані, що це неможливо, доки не буде вирішене українське питання, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Європейська правда 

Теми: ПутінТрампРосіяСША
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