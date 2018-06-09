Глава МЗС Польщі підтримав негайну зміну скандального закону про Інститут нацпам'яті

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович виступив за корекцію скандального закону про Інститут національної пам’яті, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів та штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Про це він заявив у розмові з RMF FM.

Міністр заявив, що приєднується до позиції віце-прем'єра Польщі Говіна, який наполягає на необхідності негайної корекції закону.

"Я думаю, що так, з цією думкою треба погодитися. Віце-прем'єр Ярослав Говін зустрічається з політиками у Сполучених Штатах та Ізраїлі і розуміє, що це рішення є необхідним, щоб ми тут окреслили наше становище, тому що, як і раніше, існує деяка недовіра і занепокоєння з приводу цієї ситуації", - заявив Чапутович.

Дипломат відзначив, що закон є проблемою для стосунків Польщі зі США та Ізраїлем.

Водночас він підкреслив, що закон Про інститут нацпам’яті не сприяє росту антисемістських настроїв у Польщі, тому що "їх немає".

Чапутович також висловив думку, що корекція закону може відбутися і без участі Конституційного суду, на розгляд якого президент Анджей Дуда направив законопроект.

"Прем’єр-міністр припускає, що він може діяти в іншому режимі. Оскільки Сейм є суверенним, він може схвалити поправки у цей закон", - сказав Чапутович.

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів і штрафи та тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту

Водночас Дуда попросив Конституційний суд перевірити статті закону, в яких згадуються "українські націоналісти" і термін "Східна Малопольща".

Ізраїль виступив категорично проти нових поправок до закону про Інститут національної пам’яті, заявляючи, що Польща переписує історію.

США засудили рішення президента Польщі підписати закон, наголосивши, що він негативно впливає на свободу слова і наукові дослідження.

Європейська правда