Депутати Європарламенту закликали українську владу вийти на Марш рівності

35 депутатів Європейського парламенту з ініціативи європарламентарки Ребекки Гармс написали листа до представників української влади із закликом підтримати Марш рівності у Києві та вжити конкретні кроки для захисту ЛГБТ-спільноти.

Лист, адресований президенту Петру Порошенку, українському уряду та членам українського парламенту, розміщений на сайті Ребекки Гармс.

Депутати відзначають, що одним із основоположних принципів Європейського Союзу є забезпечення рівних прав для всіх, незалежно від їх статі, національності, кольору шкіри або сексуальної орієнтації. Парламентарі вітають прогрес, досягнутий для більшої рівності ЛГБТ-спільноти в Україні.

"Два поспіль КиївПрайди без насильства продемонстрували прихильність країни до права мирних зібрань, заради якого так багато людей пожертвували життями під час революції на Майдані. Ми закликаємо українську владу зберегти мир цього року 17 червня і забезпечити безпеку під час майбутнього КиївПрайду", - йдеться у листі депутатів.

Депутати закликали українську владу, членів парламенту та уряду і президента України зміцнити прихильність країни до європейського майбутнього і зайнятися незавершеною роботою із забезпечення основних прав ЛГБТ-українців.

"Ми шкодуємо через те, що законодавчий прогрес застопорився: в той час як неурядові організації реєстрували численні випадки розпалювання ненависті і злочинів на ґрунті ненависті в Україні в 2017 році, Україна залишається одним із останніх місць в Європі, де закони не захищають ЛГБТ-меншини", - заявляють парламентарі.

Депутати наголошують, що рекомендації громадянського суспільства Міністерству охорони здоров’я про покращення правового визнання та доступу до охорони здоров’я для трансгендерів не були схвалені, а напади на публічні заходи ЛГБТ-спільноти по всій країні – продовжуються.

"Права людини не захищені, поки права всіх не захищені. Великі зміни часто починаються з символічних жестів. Ми закликаємо українських лідерів і владу приєднатися до своїх громадян на КиївПрайд 17 червня. Зробіть історичний крок і будьте в першому ряду у той час, як українці йдуть назустріч сильній, різноманітній і рівноправній демократії в нашій європейській сім'ї", - зазначається у листі.

КиївПрайд - Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти – відбудеться в українській столиці 17 червня.

Європейська правда