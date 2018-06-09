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Коболєв та Вітренко отримають більше третини премії "Нафтогазу" — ЗМІ

Субота, 9 червня 2018, 17:30

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв та комерційний директор Юрій Вітренко отримають на двох 13,9 мільйона доларів з 37 мільйонів доларів премії, передбаченої правлінню НАК за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Про це йдеться в статті Дзеркала Тижня.

Наглядова рада "Нафтогазу України" вирішила роздати співробітникам компанії близько 37 мільйонів доларів в якості премій за перемогу в суді над російським "Газпромом"

Гроші розподілять між 41 особою, які "прямо або побічно внесли значний внесок в досягнення цього результату"

"За даними декількох джерел, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав 207 млн ​​грн (7,9 млн дол). Всі, отримані на рахунок в Ощадбанку, гривні Коболєв вирішив витратити на придбання доларів США, вказавши причину: допомога сім'ї", - пише автор.

"Головному комерційному директору "Нафтогазу" Юрія Вітренкові виділили 130 млн грн (6 млн дол). Частину суми "першого траншу" розділять на карткові рахунки інших "побічно причетних", що заодно гарантує, в разі необхідності, купу судових процесів при спробі їх вилучити", - йдеться в статті.

Повідомляється, що залишок, - 25,6 млн дол - буде виплачуватися три роки "виключно за умови успішного стягнення з" Газпрому "залишку виграшу".

За інформацією джерел, "стимулювати збираються знову переважно Коболєва і Вітренко".

"Практичною роботою займатися будуть юристи і за окремі гроші", - резюмував автор.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до наглядової ради НАК "Нафтогаз" з проханням переглянути рішення про нарахування високої премії правлінню компанії.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсягів газу для транзиту. 

За рішенням арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"

Економічна правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Нафтогаз
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