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Трамп звинуватив Обаму в анексії Криму і знов підтримав повернення РФ в G8

Субота, 9 червня 2018, 18:26
Трамп звинуватив Обаму в анексії Криму і знов підтримав повернення РФ в G8

Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами у тому, що це вона дозволила Росії анексувати Крим, і знову підтримав повернення Росії до G8.

Про це він заявив на прес-конференції в Канаді за підсумками його участі у саміті G7.

"Обама дозволив забрати Крим. Обама може говорити все, що захоче, але він дозволив Росії забрати Крим. Я міг мати зовсім інше ставлення. Але ви маєте поставити своє питання президенту Обамі. Чому він це зробив?", - заявив Трамп.

Трамп знову підтвердив, що підтримує повернення Росії до групи найбільш розвинених економік світу.

"Я б хотів бачити Росію в G8 напротивагу до G7. Я би сказав, що G8 – більш значуща група, ніж G7", - сказав Трамп.

Американський президент наголосив, що повернення Росії стало би "активом" для всіх країн і "так було би краще для всіх". "Ми шукаємо миру для світу… ми не прагнемо грати в ігри", - сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на саміт G7 у п'ятницю підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу. 

Європейські члени "Великої сімки" переконані, що це неможливо, доки не буде вирішене українське питання, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Росія ніколи не просила повернути її в G8 і вважає "двадцятку" найперспективнішим форматом на майбутнє.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

Читайте також: "Повернення Росії до "Великої сімки": причини і наслідки гучної заяви Трампа".

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампОбамаКримРосія
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