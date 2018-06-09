Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі розбився український легкомоторний літак

Субота, 9 червня 2018, 21:17

У польському Жешуві в суботу розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні.

Як повідомляє польський телеканал TVN24, в результаті троє людей отримали травми.

 
Скріншот з відео TVN24

Аварія сталася в аеропорту Жешув-Ясінка. Повідомляється, що близько 16:30 аеропорт відновив нормальну діяльність.

Всі троє осіб, які перебували на борту, постраждали. Травми однієї людини були серйозними, і її доставили до лікарні вертольотом служби порятунку. Інших двох забрала "швидка".

Українська правда
Теми: Польщаавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Польща
У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
WSJ: Польща таємно передала Україні близько десятка вертольотів Мі-24
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: