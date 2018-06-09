У Польщі розбився український легкомоторний літак
У польському Жешуві в суботу розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні.
Як повідомляє польський телеканал TVN24, в результаті троє людей отримали травми.
Аварія сталася в аеропорту Жешув-Ясінка. Повідомляється, що близько 16:30 аеропорт відновив нормальну діяльність.
Всі троє осіб, які перебували на борту, постраждали. Травми однієї людини були серйозними, і її доставили до лікарні вертольотом служби порятунку. Інших двох забрала "швидка".