"Укренерго" купило 2 іномарки за 2,3 мільйона

Держпідприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" 23 та 24 жовтня за результатами тендерів замовило ТОВ "Автоград" і ТОВ "Авто-плаза" 2 легкових автомобіля - Mitsubishi Pajero і Toyota Camry - на загальну суму 2,31 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Зазначається, що ТОВ "Автоград" поставить у Вінницю (там знаходиться Південно-Західна філія) 7-місний автомобіль підвищеної прохідності Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 AT за 1,30 млн грн.

"Авто матиме клімат-контроль, бортовий комп’ютер, оздоблення шкірою салону, вставки зі шкіри в дверях, оздоблення сидінь шкірою, передні сидіння з обігрівом, механічний кондиціонер для 2-го ряду сидінь, круїз-контроль, систему "Вільні руки" Bluetooth з голосовим управлінням та кнопками керування на кермі, подушки безпеки, CD МР3-програвач, навігаційну систему, 7-дюймовий дисплей з сенсорним керуванням", - йдеться у повідомленні.

Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 AT можна придбати за 1,27 млн грн.

Єдиним конкурентом ТОВ "Автоград" Олега Білого, Сергія Колоши і Юрія Артюхова на торгах було ТОВ "ВТ Моторс" Валентини Вербової, Сергія Вітька і Анатолія Тиквенка - їх пропозиція була вищою на 12,5 тисяч грн. Фірми під час аукціону не торгувалися.

ТОВ "Автоград" Олега Білого, Сергія Колоши та Юрія Артюхова було ТОВ "ВТ Моторс" Валентини Вербової, Сергія Вітька та Анатолія Тиквенка, чия пропозиція була вищою на 12,5 тис грн. Фірми не торгувалися під час аукціону.

Mitsubishi Pajero Wagon

ТОВ "Авто-плаза" поставить "Укренерго" автомобіль Toyota Camry за 1,01 млн грн.

"Toyota Camry матиме автоматичну коробку передач, клімат-контроль, оздоблення сидінь комбінованою шкірою з перфорацією. Camry, подібну тій, яку придбало "Укренерго", продають за 0,96-1,05 млн грн", - зазначають "Наші гроші".

ТОВ "Авто-плаза" належить Олексію Панасюку і депутату Херсонської міськради від "Укропу" Валерію Боржкову, який керує фірмою.

"Конкурентами фірми на торгах були ТОВ "Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" Олексія Шохи і Олександра Корнієнка та ТОВ "Гранд Мотор" (бенефіціар екс-нардеп Михайло Гвоздьов). Їх пропозиції були вищими - на 18,8 тис грн. та на 43 тис грн. відповідно", - йдеться у матеріалі.