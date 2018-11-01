Трамп пообіцяв почати виплачувати держборг США, який перевищує $21 трильйон

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що країна почне виплати щодо державного боргу, який перевищує 21 трильйон доларів.

Про це повідомляє видання The Hill, передає "Голос Америки".

Зазначається, що від початку президентства Трампа держборг зріс на майже 1,7 трильйона доларів.

"У ході своєї виборчої кампанії Трамп обіцяв виплатити державний борг США протягом двох президентських каденцій", - йдеться у повідомленні.

"Ми почнемо виплачувати борг. У нас значний борг", - цитує слова глави Білого дому кореспондент CBS Марк Ноулс.

"Деякі огладячі відзначають, що, попри задекларований президентом США курс на скорочення держборгу та видатків, адміністрація активно звертається до кредиторів, щоб покрити кошти, недоотримані бюджетом через скорочення податків у США та збільшення бюджету Міноборони та ін.", - йдеться у матеріалі.

Минулого тижня Трамп пообіцяв нову серію скорочень податків.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Мінфін США планує у 2018 році випустити облігацій держпозики на суму 1,338 трильйонів доларів - це майже вдвічі перевищує обсяг боргових забов'язань США, випущених у минулому році.