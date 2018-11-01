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Трамп офіційно дозволив не купувати іранську нафту

Четвер, 1 листопада 2018, 03:26

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, згідно з яким дається офіційний дозвіл відмовитися від поставок нафти з Ірану.

Меморандум опублікували на сайті Білого дому у середу, 31 жовтня.

"Я прийшов до висновку, що у світі добувається достатньо нафти та нафтопродуктів іншими країнами, крім Ірану,  щоб дозволити значне скорочення закупок нафти і нафтопродуктів іноземними фінансовими організаціями", - підкреслив Трамп.

Меморандум буде направлений до Держдепартаменту США, Мінфіну і Міністерства енергетики.

Документ склали після аналізу ситуації на світовому ринку нафти.

Як повідомлялось, в адміністрації Трампа побоюються того, що Росія може допомогти Ірану обійти "нафтові" санкції Вашингтона за допомогою перепродажу іранської нафти на світовому ринку.

Очікується, що США відновлять санкції, спрямовані проти експорту іранської нафти, після 5 листопада.

Ці санкції повинні стати найсерйознішими заходами Вашингтона проти Тегерана після того, як Трамп в односторонньому порядку вийшов з іранської ядерної угоди.

Нещодавно офіційні особи США вперше публічно повідомили, що підготували спеціальні заходи для деяких покупців іранської нафти.

За даними ЗМІ, Іран буде доставляти свою нафту через Каспійське море на російські нафтопереробні заводи. Вже після цього нафта продаватиметься на міжнародному ринку як російська.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАІраннафтаТрамп
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