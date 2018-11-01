Велика Британія і ЄС досягли попередньої угоди, яка надасть британським компаніям у секторі фінансових послуг постійний доступ до європейських ринків після Brexit.

Про це повідомляє газета The Times, передає Reuters.

"Сторони досягли попередньої угоди з усіх аспектів майбутнього партнерства у секторі фінансових послуг, а також обміну даними", - пише The Times з посиланням на джерела у британському уряді.

Угода про фінансові послуги дозволить британським компаніям мати доступ до європейських ринків, доки британське фінансове регулювання "залишатиметься узгодженим" з ЄС.

"Міжнародні банки, які працюють у Британії, повинні були реорганізувати свою діяльність з огляду на вихід Великої Британії з ЄС у березні наступного року.

Багато з них створили нові європейські центри і почали переміщувати туди топ-менеджерів та інших співробітників, щоб вони могли продовжувати обслуговувати своїх клієнтів, якщо Британія вийде з блоку без угоди", - йдеться у статті.

"ЄС визнає, що Британія має "еквівалентні" правила з Брюсселем, і британським компаніям у секторі фінансових послуг дозволять працювати, як це відбувається зараз у Європі", - додає видання.

"Система доступу до фінансових ринків ЄС, відома як " принцип еквівалентності", згідно з яким Брюссель надає доступ іноземним банкам та страховикам, якщо їхні власні правила збігаються з правилами блоку, - мабуть, найкраща умова у ситуації з Британією", - заявили чиновники ЄС.

За новою угодою "принцип еквівалентності" буде розширений і підпадатиме під умови "більш широкого" торгового договору, дозволивши ЄС та Британії змінювати або встановлювати нові фінансові правила після взаємних консультацій.

Зазначається, що головний радник Мей із європейських питань Олівер Роббінс продовжує вести переговори у Брюсселі.

Як повідомлялось, британський міністр з питання Brexit Домінік Рааб розраховує, що угода з ЄС про вихід Великої Британії буде затверджена до 21 листопада.

Джерело в британському уряді також підтвердило, що Лондон сподівається на те, що угода дійсно буде затверджена до 21 листопада, а лідери ЄС підпишуть її на саміті в середині грудня.

Нагадаємо, канцлер казначейства Британії Філіп Геммонд заявивй, що Лондон домовиться про Brexit-угоду з ЄС, проте переговори вже не принесуть "ідеальних домовленостей".