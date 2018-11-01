Знову не більше 50 км: у Києві поновили обмеження швидкості на зиму

З 1 листопада у Києві на 17 основних магістралях поновили обмеження швидкості руху до 50 кілометрів на годину.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає "Радіо Свобода".

"Для тих, хто вже звик їздити 80 кілометрів на годину по 17 основних магістралях Києва, нагадую, що з 1 листопада, відповідно до рішення КМДА, дозволена швидкість по всіх вулицях міста буде 50 кілометрів на годину", – зазначив Білошицький.

Він пояснив таке рішення наближенням зимового періоду.

Це обмеження знімуть 1 квітня 2019 року, уточнив Білошицький.

Нагадаємо, з 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. У цей день закінчився пілотний режим із контролю швидкості.

За перевищення більш як на 20 кілометрів на годину. накладається штраф у розмірі 255 гривень, за перевищення більш як на 50 кілометрів на годину – 510 гривень.

З 8 жовтня патрульні поліцейські почали використовувати засоби для контролю за дотриманням швидкісних режимів TruCam у місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення.

9 жовтня Київрада прийняла рішення щодо збільшення дозволеної швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці.

У липні заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич говорив, що 35% ДТП з постраждалими в Україні трапляються через недотримання швидкісного режиму.