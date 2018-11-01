В Україну прийшов антициклон, на вихідних похолоднішає

1 листопада Україну накрив антициклон, на вихідних дещо похолоднішає, але дощів чи снігу не прогнозують.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Тумани та серпанки ходитимуть і погіршуватимуть видимість на дорогах. Максимум, з туманів може випадати мряка. Висока температура повітря із жовтня переходить у листопад", - написала вона.

Діденко також попереджає, що трохи посилиться вітер.

"Тому, сподіваюсь, він зможе розсіяти туман з вологими хмарами, які щось захопилися", - відзначила синоптик.

У Києві 1 листопада опадів не передбачається, місцями туман, протягом дня близько +14 градусів.

"Ближче до вихідних трохи похолодає, проте це зниження температури повітря буде лагідним, до +9+15 градусів. Можна поробити всю передзимову роботу і ще й нагулятися в парках", - підсумувала Діденко.

3 листопада задощить на заході, на решті території країни хмарно з проясненням, без опадів.

На заході, за прогнозом Укргідрометцентру, вночі +7-9, вдень до +13-17, на півночі, в центрі і півдні вночі +3-5, вдень до +14, на сході трохи прохолодніше – вночі 0-2, вдень до +13.

4 листопада опадів не прогнозують, по всій території хмарно з проясненням, вночі від +1-3 на сході до +6-8 на заході, вдень повітря прогріється до 9-11 на сході і до +13-15 на заході.