Україна перекрила небо біля Криму через стрільби

Україна перекрила частину повітряного простору на захід від анексованого Криму через ракетні стрільби з 1 до 4 листопада.

Про це повідомляє Український мілітарний портал:

"У Чорному морі Україна перекриває повітряний район площею 100 км на 450 км на захід від окупованого Криму. Інформування було здійснено через систему NOTAM відповідно до чого у вказаному районі буде перекрито рух повітряних суден".

Рух перекрито на 4 доби.

Які саме пуски будуть здійснюватися – наразі не відомо.

30 жовтня на державному випробувальному полігоні "Ягорлик" у Херсонській області відбувалась підготовка озброєння та військової техніки до проведення бойових стрільб підрозділів, озброєних зенітними ракетними комплексами С-300П та контрольних льотних випробувань зенітних керованих ракет ЗРК С-300В1 та С-125М1, що були повернуті на озброєння Повітряних сил ЗСУ.

Командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко в інтерв’ю BBC говорив, що до кінця року буде проведено пуски крилатої ракети "Нептун".