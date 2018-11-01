З минулого року в Україні зафіксовано понад 140 нападів на журналістів

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Четвер, 1 листопада 2018, 11:15

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що з початку 2017 року сталося 143 напади на журналістів, а до суду скеровано справи лише щодо 14-ти з них.

Про це він сказав під час громадських слухань щодо фізичної безпеки журналістів та стану свободи слова, передає  "Укрінформ".

За його словами, ситуація з безпекою журналістів є надзвичайною, про що свідчить щомісячний моніторинг небезпеки журналістів України.

"Ми зафіксували за 9 місяців 64 інциденти фізичної агресії щодо журналістів. Загалом з початку 2017 року нами зафіксовано 143 інциденти застосування сили щодо журналістів", - розповів Томіленко.

"По кожному ми скерували запити до Національної поліції, МВС, ГПУ та СБУ. Отримали інформацію, що зі 143 інцидентів до суду передано 14 ситуацій", - додав він.

Він оприлюднив Декларацію на захист свободи слова напередодні президентських виборів 2019 р. У цьому документі НСЖУ закликає всіх кандидатів на посаду глави держави задекларувати та дотримуватися 7 принципів.

Зокрема, вони мусять поважати свободу слова, не чинити жодних дій, що незаконно обмежують ці свободи, і публічно засуджувати такі випадки, не перешкоджати роботі ЗМІ та не чинити тиск на них.

Крім того, кандидати мають пообіцяти не використовувати правоохоронні органи для переслідування журналістів, а керівництво правоохоронних органів - щороку проводити публічні звіти щодо результатів розслідування злочинів проти представників медіа.

У декларації зазначається, що кандидати у президенти мають з повагою ставитися до всіх працівників ЗМІ, поважати чинне законодавство у сфері свободи слова, а законодавчі новації мають бути погоджені з журналістською спільнотою.

Українська правда
Теми: ЗМІ
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