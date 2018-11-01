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Справа 2 "беркутівців" пішла до суду, ще кількох екс-чиновників – зрушила

Четвер, 1 листопада 2018, 10:42

Звинувачувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою двох екс-співробітників підрозділу "Беркут" у злочинах проти учасників протестів спрямовано до суду.

Як повідомляє Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури у Facebook, 31 жовтня його скерували до Шевченківського райсуду Києва.

Двох колишніх співробітників підрозділу міліції особливого призначення (ПМОП) "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС у Києві, підозрюють у тому, що 30 листопада 2013 року вони склали та видали завідомо неправдиві документи про затримання, на підставі яких осіб притягнули до відповідальності.

Також департамент повідомляє, що 25 жовтня у цій же справі повідомили про підозру екс-міліціонеру з "Беркуту".

Крім того, 31 жовтня слідчі завершили досудове розслідування стосовно екс-заступника начальника сектору кримінального розшуку одного з райуправлінь столичної міліції та оперуповноваженого цього підрозділу (досі працює в поліції) за перевищення влади та безпідставне затримання з побиттям у січні 2014 року на Подолі студента Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого

Потім на підставі сфальсифікованих матеріалів його й інших взяли під вартою чи домашній арешт (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 ККУ). 

Тепер стороні захисту відкрито доступ до матеріалів, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде направлено до суду.

30 жовтня також було завершено досудове розслідування стосовно керівника апарату Дарницького райсуду Києва за ч. 2 ст. 376-1 КК: йому інкримінують незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (внесення неправдивих відомостей до неї) при розподілі справ між суддями щодо застосування до учасників протестних акцій та інших громадян запобіжних заходів у січні-лютому 2014 року

Стороні захисту відкрито доступ до матеріалів, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде направлено до суду.

Олена Рощенко, УП
Теми: МайданГенпрокуратураБеркут
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