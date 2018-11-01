В Києві затримали злочинця, якого за вбивство шукав Інтерпол

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Четвер, 1 листопада 2018, 12:35

Внаслідок міжнародної спецоперації в Україні затримали громадянина, якого розшукував Інтерпол за підозрою у вбивстві громадянки Польщі.

Про це 1 листопада повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, інформує прес-служба Нацполіції.

Затриманий – громадянин Грузії.

 

Правоохоронці зазначають, що в ніч з 20 на 21 жовтня у польскому місті Лодзь зникла 28-річна громадянка Польської Республіки. Місцеві поліцейські встановили, що до цього злочину причетний 39-річний громадянин Грузії.

Водночас, за інформацією правоохоронців, одразу після вбивства підозрюваний виїхав на територію України. Відтак його було оголошено у міжнародний розшук.

"Підозрюваний був оголошений у міжнародний розшуку Інтерполом, йому була виставлена "червона картка". Весь блок української кримінальної поліції взявся за його пошуки ще до офіційного звернення", – розповів Аброськін.

За його словами, в подальшому для розшуку зловмисника було створено спільну українсько-польсько-грузинську робочу групу поліцейських.

В результаті слідчо-розшукових дій о 6-й ранку 1 листопада працівники карного розшуку Нацполіції затримали підозрюваного у Києві.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції затриманого до Польщі.

Українська правда
Теми: Інтерпол поліція
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