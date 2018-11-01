В Києві затримали злочинця, якого за вбивство шукав Інтерпол

Внаслідок міжнародної спецоперації в Україні затримали громадянина, якого розшукував Інтерпол за підозрою у вбивстві громадянки Польщі.

Про це 1 листопада повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, інформує прес-служба Нацполіції.

Затриманий – громадянин Грузії.

Правоохоронці зазначають, що в ніч з 20 на 21 жовтня у польскому місті Лодзь зникла 28-річна громадянка Польської Республіки. Місцеві поліцейські встановили, що до цього злочину причетний 39-річний громадянин Грузії.

Водночас, за інформацією правоохоронців, одразу після вбивства підозрюваний виїхав на територію України. Відтак його було оголошено у міжнародний розшук.

"Підозрюваний був оголошений у міжнародний розшуку Інтерполом, йому була виставлена "червона картка". Весь блок української кримінальної поліції взявся за його пошуки ще до офіційного звернення", – розповів Аброськін.

За його словами, в подальшому для розшуку зловмисника було створено спільну українсько-польсько-грузинську робочу групу поліцейських.

В результаті слідчо-розшукових дій о 6-й ранку 1 листопада працівники карного розшуку Нацполіції затримали підозрюваного у Києві.

Podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny w Łodzi zatrzymany‼️Policjanci z @policja_lodzka i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zatrzymali podejrzanego na jednej z ulic Kijowa ok. 6 rano, przy wsparciu policjantów ukraińskich @NPU_GOV_UA i oficera łącznikowego Gruzji🚨 pic.twitter.com/my468ZDKp2 — Polska Policja 🇵🇱💯 (@PolskaPolicja) November 1, 2018

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції затриманого до Польщі.