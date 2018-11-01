Гриценко має найбільше шансів перемогти у 2-му турі – опитування

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко перемагає своїх потенційних суперників у 2-му турі виборів президента в комбінаціях з 4-х претендентів.

Про це свідчать дані спільного опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременко, Київського міжнародного інституту соціології та соціологічної групи "Рейтинг", передає "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Як показує дослідження, в разі виходу в другий тур Гриценка і президента Петра Порошенка лідер "Громадянської позиції" виграє у нинішнього глави держави з результатом 33,1% проти 14,3%.

У разі виходу до другого туру Гриценка і Тимошенко він перемагає лідера "Батьківщини" з результатом 26,9% проти 24,8%.

Співголову фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка Гриценко перемагає з результатом 31,3% проти 15,9%.

У разі виходу в другий тур Тимошенко і Порошенка лідер "Батьківщини" виграє у чинного президента з результатом 30,7% проти 15,1%.

У разі виходу в другий тур Тимошенко і Бойка вона перемагає з результатом 30,2% проти 16,8%.

Якщо до другого туру вийдуть Порошенко і Бойко, рівень їх підтримки серед респондентів приблизно однаковий - 20% у президента проти 20,2% у його потенційного опонента.

У ході дослідження було опитано 13684 респонденти. Опитування проводилося з 28 вересня по 16 жовтня 2018 року на всій території України за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Стандартні відхилення при достовірних 95% не перевищують 0,85%.