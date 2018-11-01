Харків хоче приймати фінал Суперкубка УЄФА

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Четвер, 1 листопада 2018, 13:27

Харків подав заявку на проведення фіналу Суперкубка УЄФА у 2021 році на стадіоні "Металіст".

Про це 1 листопада повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Серед суперників Харкова у боротьбі за Суперкубок УЄФА значаться білоруський Мінськ, фінський Хельсінкі та Белфаст, що представляє Північну Ірландію.

Остаточні заявки претенденти мають надати УЄФА до 15 лютого 2019 року. 

Рішення, щодо господаря Суперкубка УЄФА 2021 року прийматиме виконкомом УЄФА у травні-червні 2019 року.

Зазначимо, що нині Харків є домашньою ареною донецького "Шахтаря" на матчі Ліги Чемпіонів. Під час Євро-2012 на стадіоні "Металіст" було зіграно 3 матчі групи B.

Він неодноразово ставав ареною для матчів національної збірної України.

У травні 2018 року київський НСК "Олімпійський" приймав фінальний матч Ліги Чемпіонів.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол Харків
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