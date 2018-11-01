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Українці готові провести в Раду 6 партій

Четвер, 1 листопада 2018, 12:28
Українці готові провести в Раду 6 партій

Якби вибори в парламент проходили зараз, то шість партій набрали би більше 5% підтримки і пройшли б до Верховної Ради.

Про це свідчать дані спільного опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка, Київського міжнародного інституту соціології та соціологічної групи "Рейтинг", пише "Інтерфакс-Україна".

За результатами опитування лідирує ВО "Батьківщина".

  • За ВО "Батьківщина" - 13,9%,
  • За "Опозиційний блок" - 7,2%,
  • За "Громадянську позицію" - 6,9%,
  • За "Слуга народу" - 6,4%,
  • За "Блок Петра Порошенка" Солідарність" - 5,9%,
  • За "Радикальну партію Олега Ляшка - 5,2%".

Менше прохідного бар'єру набрала партія "За життя" - 3,5%, "Самопоміч" - 3,3%, "Свобода" - 2,2%, Аграрна партія і "Укроп" - 1,1%.

При цьому за якусь іншу партію готові проголосувати 2,4% респондентів, вагалися з відповіддю 20,3% і не голосували б 14,7%.

В ході дослідження було опитано 13684 респонденти.

Опитування проводилося з 28 вересня по 16 жовтня 2018 року на всій території України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках не перевищують 0,85%.

Раніше в осінньому опитуванні КМІС "Батьківщина" набирала 19,6% голосів на виборах до Верховної Ради, ще 7 партій проходили бар'єр в 5%.

Українська правда

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Теми: Верховна Радаопитування
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