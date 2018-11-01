Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий президентський рейтинг: Тимошенко на чолі, Порошенко поряд із Зеленським

Четвер, 1 листопада 2018, 12:52
Новий президентський рейтинг: Тимошенко на чолі, Порошенко поряд із Зеленським

На виборах президента за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко готові проголосувати 13,4% українців, за шоумена Володимира Зеленського - 7,6%, за чинного президента Петра Порошенка і лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - по 7%, за співголову фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка - 6,9%.

Про це свідчать дані спільного опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка, Київського міжнародного інституту соціології та соціологічної групи "Рейтинг", передає "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Крім того, згідно з отриманими результатами, лідера Радикальної партії Олега Ляшка готові підтримати 5,7%, музиканта і громадського діяча Святослава Вакарчука - 4,9%, за лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича готові проголосувати 3,5%, за мера Львова, лідера об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового - 2,5%, за лідера Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олега Тягнибока (який вже заявив про те, що не балотуватиметься – ред.) - 1,8%, народного депутата, члена партії "Укроп" Олександра Шевченка - 1,7%, ще кілька кандидатів отримують підтримку менше 1% опитаних.

За іншого кандидата мають намір голосувати 3,4%, не змогли відповісти - 16,7%, не голосували б на виборах президента - 12,5%.

Серед тих, хто визначився і голосуватиме на виборах, 18,9% готові підтримати Тимошенко, 10,7% - за Зеленського, по 9,9% - за Гриценка і Порошенка, 9,8% - за Бойка, 8% - за Ляшка, 7% - за Вакарчука, 4,9% - за Рабиновича, 3,5% - за Садового.

У цілому 75,8% респондентів сказали, що точно мають намір голосувати на виборах президента України або швидше за все мають намір прийти на вибори, 19,5% вважають, що точно не будуть голосувати або схиляються до того, що не голосуватимуть.

У ході дослідження було опитано 13 тисяч 684 респондента. Опитування проводилося з 28 вересня по 16 жовтня 2018 року на всій території України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Стандартні відхилення при достовірних 95% не перевищують 0,85%.

"Українська правда" в Threads

Теми: виборипрезидентТимошенкоПорошенкоЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: