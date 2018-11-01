Новий президентський рейтинг: Тимошенко на чолі, Порошенко поряд із Зеленським

На виборах президента за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко готові проголосувати 13,4% українців, за шоумена Володимира Зеленського - 7,6%, за чинного президента Петра Порошенка і лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - по 7%, за співголову фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка - 6,9%.

Про це свідчать дані спільного опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка, Київського міжнародного інституту соціології та соціологічної групи "Рейтинг", передає "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Крім того, згідно з отриманими результатами, лідера Радикальної партії Олега Ляшка готові підтримати 5,7%, музиканта і громадського діяча Святослава Вакарчука - 4,9%, за лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича готові проголосувати 3,5%, за мера Львова, лідера об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового - 2,5%, за лідера Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олега Тягнибока (який вже заявив про те, що не балотуватиметься – ред.) - 1,8%, народного депутата, члена партії "Укроп" Олександра Шевченка - 1,7%, ще кілька кандидатів отримують підтримку менше 1% опитаних.

За іншого кандидата мають намір голосувати 3,4%, не змогли відповісти - 16,7%, не голосували б на виборах президента - 12,5%.

Серед тих, хто визначився і голосуватиме на виборах, 18,9% готові підтримати Тимошенко, 10,7% - за Зеленського, по 9,9% - за Гриценка і Порошенка, 9,8% - за Бойка, 8% - за Ляшка, 7% - за Вакарчука, 4,9% - за Рабиновича, 3,5% - за Садового.

У цілому 75,8% респондентів сказали, що точно мають намір голосувати на виборах президента України або швидше за все мають намір прийти на вибори, 19,5% вважають, що точно не будуть голосувати або схиляються до того, що не голосуватимуть.

У ході дослідження було опитано 13 тисяч 684 респондента. Опитування проводилося з 28 вересня по 16 жовтня 2018 року на всій території України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Стандартні відхилення при достовірних 95% не перевищують 0,85%.