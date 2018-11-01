В урядовому кварталі знову затримали 40 молодиків з кийками і піротехнікою

На столичному Печерську затримали близько 40 осіб за вчинення хуліганських дій, під час інциденту постраждали двоє правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Під час несення служби на вулиці Генерала Алмазова правоохоронці виявили групу молодих людей, які при собі мали балаклави, кийки та піротехнічні вироби. Вони намагалися встановити намети, а на зауваження правоохоронців почали кидати піротехнічні вироби", - йдеться в повідомленні.

Усіх учасників, серед яких є неповнолітні, доставили до Печерського управління поліції.

Нині правоохоронці встановлюють їх анкетні дані та відбирають пояснення.

Молодики при собі мали балаклави, кийки та піротехнічні вироби

Постраждалим поліцейським надають допомогу медики.

"Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - відзначили в поліції.

Як повідомила "Українській правді" речник поліції Києва Оксана Блищик, затримані називалися представниками організації "Невідомий патріот", нині невідомо, чи це ті самі люди, яких правоохоронці вже затримували в урядовому кварталі 31 жовтня.

"Наразі невідомо. Будемо розбиратися. У них зараз запитують анкетні дані, відбирають пояснення", - сказала вона.

Блищик також прокоментувала інформацію, яку публікували у Facebook про те, що до неповнолітніх, які перебувають у відділку, прийшли батьки, але їх не пускають до дітей.

"За процедурою їх спершу мають опитати, встановити їх особи, відібрати пояснення. Потім коли вже буде відомо, хто вони, то викликають батьків, щоб їм передати дітей, і можуть складати протоколи на батьків", - пояснила Блищик.

За її словами, напередодні на 11 батьків затриманих молодиків склали адміністративні протоколи. Лише одного з хлопців затримали за хуліганство, інших після відібрання пояснень відпустили.

На сторінці "Невідомого патріота" у Facebook повідомляється, що під Фондом держмайна, де вони вимагали відставки ФДМ Віталія Трубарова затримали "близько півтори сотні" членів їхньої організації, у тому числі їхнього голову Євгена Строканя та його дружину Віту Заверуху.

Про затримання своїх членів організація повідомляла і 31 жовтня, коли правоохоронці доставили до Печерського управління поліції групу молодиків з кийками, балаклавами та газовими балончиками.