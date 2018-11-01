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Бомбу вже шукають на центральному автовокзалі Києва: зловмисник вимагає гроші

Четвер, 1 листопада 2018, 19:53
Бомбу вже шукають на центральному автовокзалі Києва: зловмисник вимагає гроші

Зловмисник, що повідомив про мінування столичного залізничного вокзалу та центрального автовокзалу, вимагає 250 тисяч гривень за незадіяння вибухових пристроїв.

Про це "Український правді" розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Близько години тому поступили повідомлення про мінування центрального автовокзалу і столичного залізничного вокзалу. На місце прибули вибухотехніки та кінологи. Людей евакуювали", - сказав він.

Тракало додав, що зловмисник вимагає 250 тисяч гривень, при отриманні яких обіцяє "не задіювати вибухові пристрої".

Він зазначив, що станом на 20-45 вибухівки на залізничному вокзалі не виявили. На автовокзалі спеціалісти продовжують пошуки.

Раніше стало відомо, що у Києві евакуювали Південний вокзал через повідомлення про мінування.

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіяКиїв
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