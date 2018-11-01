ЦВК відтермінувала вибори у двох тергромадах Донеччини через терористичну загрозу

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Четвер, 1 листопада 2018, 22:36

Центральна виборча комісія України своїм рішенням у четвер відтермінувала вибори у двох об’єднаних територіальних громадах Донецької області через загрозу терактів.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

У відомстві пояснили, що 18 жовтня отримали лист від Донецької обласної державної адміністрації про неможливість забезпечити у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України належну безпеку громадян та уникнення терористичної загрози під час проведення перших місцевих виборів у двох тергромадах.

Мова йде про Криворізьку сільську об’єднану територіальну громаду та додаткові місцеві вибори у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області.

У зв’язку з цим ОДА просила "до стабілізації ситуації" відтермінувати вибори, заплановані на 23 грудня.

"Розглянувши вказаний лист та інші документи, комісія констатувала достатність підстав для встановлення нею неможливості забезпечити підготовку та проведення вищезазначених місцевих виборів", - зазначили в ЦВК.

Українська правда
Теми: вибори ЦВК Донбас
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